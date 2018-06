Horror-Urlaub hinter Gittern

Ein entspannter Urlaub auf der Sonnenseite der Welt sieht anders aus. Das dachten sich auch zwei Deutsche, die bei ihrer Ankunft ihres Reiseziels Cuba in polizeilichem Empfang genommen wurden. Eigentlich wollten die beiden Touristen am Strand von Kuba genussvoll Cocktails trinken - doch das wurde ihnen nicht vergönnt. Sie landeten prompt im kanadischen Gefängnis.

Fehlverhalten als Ursache

Am Sonntag, dem 3. Juni, starteten die zwei Deutschen ihre Reise zur karibischen Insel. Im Flieger wird es jedoch zu fröhlich - die Männer bestellen zuerst ein Bier, dann noch eines - bis die Stewardessen ihnen weitere alkoholische Getränke untersagten und sie ihnen aus Sicherheitsgründen verweigerten. Dabei soll es auch zu Wortgefechten gekommen sein. Das Personal an Bord soll sich bedroht gefühlt haben. Insbesondere, da einer der Reisenden die Bordküche stürmte und eine der Flugbegleiterinnen bedrängt haben soll. Nach diesen Vorfällen sei der Pilot dazu getrieben gewesen, eine Entscheidung zu treffen: Zwischenlandung in Kanada!

Abschreckung Knast

Durch die verursachte Zwischenlandung ging es für die Männer direkt hinter Gittern. Laut einem Richter sei es klar gewesen, dass jene, die ein Flugzeug zur Zwischenlandung zwingen, im Gefängnis landen. Es sei eine Abschreckung, so der Richter. Bisher ist nur einer der Männer wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Er wurde freigelassen und behauptet, er sei dort von anderen Häftlingen verprügelt worden. Der zweite Urlauber - sein Vater - müsse eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zahlen. Zudem sollen die Urlauber für die Kosten, die durch den Vorfall entstanden sind, aufkommen. Dabei könne es sich um mindestens 30.000 Euro handeln.