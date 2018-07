Horror-Wespe mit Riesenstachel entdeckt

Wirbel um diesen Insekten-Fund: Forscher der Universität Turku in Finnland sorgen mit der Entdeckung der Schlupfweste Clistopyga crassicaudata für große Aufregung, denn die neue Spezies hat einen riesigen Stachel: Das Tier ist etwa zehn Millimeter lang, ihr Stachel misst vier Millimeter - im Verhältnis ist er also überdimensional groß.

"Noch nie gesehen"

"Ich habe lange tropische Parasitoidwespen studiert, aber so etwas habe ich noch nie gesehen", zitiert BILD den Wissenschaftler Ilari Sääksjärvi.



Die neu entdeckte Wespenart lebt am Amazonas. Der Stachel wird dafür verwendet, Eier in Wirts-Tieren abzulegen. Die daraus schlüpfenden Larven fressen ihren Wirt schließlich auf.