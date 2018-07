Hype im Netz: Diese Oma sieht aus wie Trump

Das Foto einer älteren Frau sorgt für Wirbel im russischen Social-Media-Portal "vk.com", denn die User stimmen überein, dass sie dem US-amerikanischen Präsident zum Verwechseln ähnlich sieht. "Sie sieht wirklich aus wie er!", schrieb einer der Nutzer. Außerdem habe sie auch den wichtigtuerischen Gesichtsausdruck Trumps gemeistert.



Entstanden sein soll das Foto in einem öffentlichen Bus kurz bevor das große Treffen zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Helsinki stattgefunden hat. Wie britische Medien berichten, ist derzeit noch nicht klar, ob es sich bei dem Foto möglicherweise um einen Fake handelt. Hochgeladen wurde es mit dem Untertitel: "Der Moment, in dem sich der US-Präsident vor dem FSB (dem russischen Sicherheitsdienst, Anm.) versteckt."