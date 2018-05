Die Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) hat "keine glaubwürdigen Hinweise" auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009. Dies erklärte ein IAEA-Sprecher am Dienstag in Wien. Am Vortag hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angebliche Beweise für ein iranisches Atomwaffenprogramm präsentiert. Diese wurden von den USA in Folge als glaubwürdig bezeichnet.

Trump glaubt Netanyahus Präsentation

Präsident Donald Trump sah die Präsentation Netanyahus als Bestätigung, dass er mit seiner Meinung über den Iran zu "hundert Prozent" Recht gehabt habe. Netanyahu hatte am Montagabend im israelischen Fernsehen gesagt, sein Land habe Erkenntnisse, wonach der Iran ein "geheimes Atomprogramm" verfolge, das er jederzeit wieder aktivieren könne. Die Informationen stammen nach seinen Angaben aus einem "geheimen Atomarchiv" des Iran, aus dem Israels Geheimdienste vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente erhalten hätten.