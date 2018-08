In Schulbus vergessene 3-Jährige erstickt

Ein in einem Schulbus vergessenes dreijähriges Mädchen ist in Thailand ums Leben gekommen. Die Kleine habe acht Stunden in dem Fahrzeug zugebracht und sei nach Angaben der Ärzte an Sauerstoffmangel und Überhitzung gestorben, erklärte ein Polizeisprecher im Bezirk Sai Buri am Donnerstag.

Laut Polizei wurde der Busfahrer festgenommen und gestand, dass er sich nicht vergewissert hatte, dass alle Kinder den Bus verlassen hatten. Zwischen 2012 und 2016 wurden in Thailand 13 Kinder in Fahrzeugen zurückgelassen, sechs von ihnen starben.