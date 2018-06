Innovation: WAU-WAU-Eis für Hunde

In einem Eiscafé in Deutschland geht's jetzt erstmals um die Wurst - nämlich um die Kalbsleberwurst. Diese Eisdiele hat nämlich seit Neuestem auch etwas für hechelnde Vierbeiner parat - bei der extremen Hitze in den letzten Tagen garantiert das spezielle Hunde-Eis Abkühlung. Hier wird jeder Geschmack getroffen - von fleischigen Sorten für Hunde bis hin zu Eissorten für deren Herrchen und Frauchen.

Kreationen für Hunde

Unter dem Namen "WAU-WAU-Eis" wird das tierische Eis in Bonn verkauft. Während die Kunden früher normales Eis für ihre Hunde bestellt haben sollen, herrscht jetzt Eisvergnügen für Besitzer und Hund. Die Idee entstand aufgrund der Kunden, die laufend Eis an ihre Hunde verfütterten. Dank dieser Innovation kann man für einen Euro pro Kugel auch seinem treuen Begleiter auf vier Pfoten eine Freude bereiten.

Täglich frisches Eis

Die Reaktionen auf das neue Eisangebot seien positiv. Hundebesitzer zeigen sich von der "guten Sache" begeistert. Vor allem, da das Eis täglich frisch zubereitet wird.