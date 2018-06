Insider berichten: Trump wollte Macron aus der EU rauskaufen

"Warum verlässt du die EU nicht?", soll der US-Präsident zu seinem Amtskollegen Macron beim Treffen im April gesagt haben. Das berichtet Kolumnist Josh Rogin von der "Washington Post". Er beruft sich auf zwei europäische Regierungsmitarbeiter. Trump soll dem französischen Präsidenten als Lockmittel einen bilateralen Handelsvertrag angeboten haben. Das Abkommen werde bessere Konditionen haben, als die EU als Ganzes derzeit von den USA bekomme, soll Trump im Weißen Haus vorgeschlagen haben.

Der US-Präsident ist außerdem ein Fan des "Brexit", den er für "eine großartige Sache" halte. Wie das Nachrichtenportal "Axios" bereits berichtete, soll sich Trump beim G7-Gipfel in Kanada abfällig gegenüber der NATO geäußert haben. Die kritische Haltung Trumps gegenüber diesen Transatlantischen Bündnissen lässt die Spannung vor dem Gipfel zwischen ihm und Putin am 16. Juli in Helsinki noch einmal steigen.