Investoren wollen Zuckerberg stürzen

Es sind die schwärzesten Stunden des ehemaligen Tech-Wunderkindes Mark Zuckerberg: Am „Day After“ der Bekanntgabe eines Desaster-Quartals zuckte der Aktien-Kurs am Donnerstag bei einem Minus von knapp 20 Prozent. Beim Börsenschluss lag der Verlust bei 18,96 Prozent.

119 Milliarden Dollar an Firmenwert sind nach dem Horrortag vernichtet, Zuckerberg ist 16 Milliarden ärmer.

Der Crash ist historisch: Facebook legte den größten Tagesverlust in der Geschichte der US-Aktienmärkte hin.

Jetzt wollen Anleger und Investoren dem Gründer an den Kragen: Die Investmentfirma „Trillium Asset Management“ legte einen Plan vor, bei dem der Sturz von Zuckerberg zumindest als Aufsichtsratsvorsitzender verlangt wird, berichtet der „Business Insider“.

Man wirft ihm vor allem grobes Missmanagement während der jüngsten Facebook-Skandale vor.

