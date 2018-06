Irre: Lenkerin transportiert Kinder im Käfig

Irre. Das Auto von Leimome Cheeks (62) war voll, also gab sie ihre beiden Enkelkinder kurzerhand in Tierkäfige im Kofferraum. 40 Minuten lang mussten die Kinder bei 35 Grad Celsius im US-Bundesstaat Tennessee ausharren. Die Polizei konnte die Frau dank der Aufnahmen ausfindig machen und zeigte sie wegen Kindeswohlgefährdung in zwei Fällen an.

Es sei kein Platz frei gewesen, also sagte Cheeks den 7- und 8-jährigen Kindern, sie sollen in den Käfigen Platz nehmen, zitiert "USA Today" aus dem Polizeibericht. Die betagte Frau sagte zu ihrer Entlastung, sie habe aber regelmäßig nach den Kindern geschaut und sie später auch nach vorne gelassen.