Ist das die fieseste Todesanzeige der Welt?

Todesanzeigen in Zeitungen sind an sich nichts Ungewöhnliches. Auch jene der verstorbenen Kathleen Dehmlow beginnt in den ersten zwei Absätzen wie viele andere Anzeigen - mit einem kurzen Lebenslauf: Die 1938 Geborene heiratete 1957 und bekam zwei Kinder, Gina und Jay.



Im dritten Absatz der Todesanzeige wird es jedoch fies: "1962 wurde sie schwanger vom Bruder ihres Ehemanns, Lyle Dehmlow, und zog nach Kalifornien. Sie verließ ihre Kinder, Gina und Jay, die von ihren Eltern in Clements aufgezogen wurden", liest man dort.



Im letzten Absatz zeigt sich, dass die beiden ihrer Mutter auch 50 Jahre später noch nicht verzeihen konnten: "Sie starb am 31. Mai 2018 in Springfield und wird sich nun ihrem Urteil stellen müssen. Sie wird von Gina und Jay nicht vermisst werden, sie verstehen, dass die Welt ohne sie ein besserer Ort ist."