Jetzt schmeißt Trumps Vize-Stabschef hin

Erneut verlässt ein hochrangiger Berater das Team von US-Präsident Donald Trump. Wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte, scheidet Trumps Vize-Stabschef Joe Hagin aus und wechselt in die Privatwirtschaft. Zu den Gründen für den Abschied wurden keine Angaben gemacht.



Hagin hatte eine zentrale Rolle bei der Organisation des historischen Gipfeltreffens zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur in der vergangenen Woche gespielt. Vor seiner Tätigkeit unter Trump arbeitete er bereits für die republikanischen US-Präsidenten Ronald Reagan, George H. W. Bush und George W. Bush im Weißen Haus.

"Großer Gewinn für meine Regierung"

Trump bezeichnete Hagin zum Abschied als "großen Gewinn für meine Regierung". Er danke ihm für die Planung und Organisation "eines der historischsten Auslandsreisen, die ein Präsident je unternahm".



Seit Trumps Amtsantritt vor knapp eineinhalb Jahren haben bereits zahlreiche Berater und enge Mitarbeiter das Weiße Haus verlassen. Darunter waren unter anderem mehrere Minister, ein Stabschef, ein Pressesprecher, ein Kommunikationsdirektor sowie zwei Nationale Sicherheitsberater.