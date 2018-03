Johnson vergleicht Putin mit Hitler

Der britische Außenminister Boris Johnson hat Vergleiche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Adolf Hitler angestellt. Er schloss sich der Einschätzung eines Labour-Abgeordneten an, Putin werde die Fußball-WM im Sommer in Russland nutzen, "wie Hitler die Olympischen Spiele 1936 nutzte".

"Ich glaube, Ihre Charakterisierung dessen, was sich in Moskau abspielen wird, die Fußballweltmeisterschaft, in allen Bereichen, ja, ich glaube, der Vergleich mit 1936 ist sicherlich richtig", sagte Johnson während einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses im britischen Parlament am Mittwoch. Es sei eine "brechreizerregende" Aussicht, dass Putin den Event auskoste. Der Forderung des Labour-Parlamentariers, die Teilnahme der englischen Fußballnationalmannschaft zu stoppen, wollte sich Johnson aber nicht anschließen.

London und Moskau befinden sich seit mehreren Wochen in einem diplomatischen Schlagabtausch wegen der Vergiftung des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seiner Tochter im englischen Salisbury Anfang März. London beschuldigt den Kreml, hinter dem Attentat mit dem Nervengift Nowitschok zu stecken. Diplomaten beider Länder wurden bereits ausgewiesen. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.