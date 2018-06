Jugend zeigt Desinteresse an EU

Jugendliche der jüngeren Altersgruppen sind laut der Eurobarometer-Umfrage an der EU desinteressiert. Jene Jugendliche, die zwischen 15 und 24 Jahre sind, messen dem Wahlgang zum EU-Parlament geringere Bedeutung bei als andere Altersgruppen. Obwohl insbesondere das Jugendthema - der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit - mit 48 Prozent Platz zwei der erwünschten EU-Wahlkampfthemen belegt, haben nur 49 Prozent der Befragten zwischen 15 und 24 Jahren angegeben, sich für europäische Angelegenheiten zu interessieren.

Alter und Bildung entscheidend

Jedoch steigt laut der Ergebnisse der Umfrage das Interesse mit steigendem Alter und Bildungsniveau. Bei jenen Befragten, die in der Altersgruppe zwischen 25 und 39 Jahren sind, zeigt sich ein um fünf Prozentpunkte gesteigertes Interesse an der EU im Vergleich zur jüngeren Altersgruppe. Wer unter den Befragten studiert, war an der EU mit 56 Prozent höher interessiert als im Schnitt der Altersgruppen 15-24 Jahre (49 Prozent) und 25-39 Jahre (54 Prozent).

Mobile Jugend