In Nürnberg kam es am Freitagabend zu einer unfassbaren Attacke gegen Rettungskräfte: Die Johanniter waren zu einer Veranstaltung gerufen worden, weil eine Besucherin unter Atemnot gelitten habe, berichtet FOCUS Online.



Als die Helfer am Einsatzort eintrafen, wurden sie von einem 17-jährigen Mädchen beleidigt. Deren Kumpels im Alter von 16 und 18 Jahren wurden schließlich gewalttätig: Der 18-Jährige habe den Notarzt geschlagen, während die beiden 16-jährigen Burschen die Sanitäter schubsten.



Flaschen geworfen

Darüber hinaus sollen die randalierenden Jugendlichen, die allesamt betrunken waren, Flaschen auf die Einsatzkräfte geworfen - aber glücklicherweise niemanden getroffen haben. Der 18-Jährige habe außerdem mit einer Faust eine Delle in den Rettungswagen geschlagen, so die Zeitung. Die Jugendlichen wurden vorübergehend festgenommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die drei Burschen wurde Anzeige erstattet.