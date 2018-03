Kein flotter Dreier: Mann sticht zu

Im deutschen Passau muss sich derzeit der 26-jährige Kevin F. vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Mai 2016 seine Freundin und einen gemeinsamen Freud mit einem Brotmesser attackiert zu haben. Ihm drohen wegen versuchten Totschlags bis zu zehn Jahre Haft.

Laut Anklage trafen sich Kevin F., seine Freundin Stefanie L. und der Bekannte Christian S. zum Filmabend. Dort tranken sie Alkohol, rauchten Joints und nahmen andere Drogen zu sich. Im Laufe des Nachmittags schlug der Angeklagte dann vor, zu dritt miteinander zu schlafen. Stefanie L. und Christian S. sagten zunächst zu, machten dann aber einen Rückzieher.

30-Zentimeter-Schnitt

Daraufhin rastete der Angeklagte so richtig aus. Zunächst schlug er seiner Freundin mit der Faust ins Gesicht, dann griff der gelernte Koch seinen Freund mit einem Brotmesser an. Christian S. erlitt einen 30-Zentimeter-Schnitt am Bauch, konnte sich aber blutüberströmt auf die Straße retten. Eine Notoperation rettete ihm schließlich das Leben.

Kevin F. streitet die Tat ab und spricht von Notwehr. Ein Urteil steht aus.