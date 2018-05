Kim & Trump: Treffen fixiert

US-Präsident Donald Trump hat sich eigenen Angaben zufolge mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un auf die genauen Modalitäten für das Ende Mai geplante Gipfeltreffen geeinigt. "Wir haben einen Termin und wir haben einen Ort", sagte Trump am Freitag in Washington. Beides werde bald bekanntgegeben.



Trump und Kim sollen eine Regelung suchen, um die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel dauerhaft abzubauen und möglichst die Atomwaffen aus der Region zu verbannen. In früheren Äußerungen hatte Trump von einem Termin Ende Mai oder Anfang Juni gesprochen. Der US-Präsident hatte sich für ein Treffen an der innerkoreanischen Grenze ausgesprochen und würde dies einem Drittstaat wie Singapur oder der Mongolei vorziehen.