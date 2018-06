Kim soll bald nach Washington

Er sei sehr stolz darauf, was am Dienstag geschehen sei, sagte Trump bei der Unterzeichnungszeremonie mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Singapur nach dem vierstündigen Gipfel. Er bezeichnete die erzielte Vereinbarung als "umfassend". Er lud Kim ins Weiße Haus nach Washington ein. Er werde Kim viele Male treffen, sagte Trump.



Ob eine grundsätzliche Einigung auf die atomare Abrüstung Nordkoreas oder zumindest auf einen Fahrplan für den weiteren Prozess gefunden worden ist, blieb bisher unklar. Der erste Gipfel beider Länder wurde von großen Hoffnungen begleitet. Der Streit um Nordkoreas Atomwaffenprogramm ist einer der gefährlichsten Konflikte der Welt. Laut Kim können Raketen mit Atomsprengköpfen das US-Festland treffen.