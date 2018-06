Kim und Trump sprechen über "dauerhafte Friedenssicherung"

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erwartet sich vom Gipfel mit US-Präsident Donald Trump dauerhafte Sicherheitsgarantien. Bei dem Treffen werde es um einen "permanenten und beständigen Friedenssicherungs-Mechanismus" auf der koreanischen Halbinsel, deren Denuklearisierung und "andere Fragen von beiderseitigem Interesse" gehen, berichteten Staatsmedien in Pjöngjang am Montag.



Kim werde bei dem Gipfeltreffen am morgigen Dienstag in Singapur von Außenminister Ri Yong-ho, Verteidigungsminister No Kwang-chol sowie seiner Schwester Kim Yo-jong begleitet, hieß es in dem Bericht weiter. Die Zusammenkunft von Kim und Trump wird weltweit mit Spannung erwartet. Nachdem sich die beide heftige Verbalgefechte einschließlich Kriegsdrohungen geliefert hatten, wollen sie nun über eine umfassende Lösung im Nordkorea-Konflikt verhandeln. Trump hat klargemacht, dass er nur bei einem vollständigen Verzicht Nordkoreas auf Atomwaffen zu einem Deal bereit ist. Experten bezweifeln, dass Kim darauf einsteigen wird.