Kinder wurden bei Rettung teilweise betäubt

Die vier aus der thailändischen Höhle geretteten Jugendlichen haben vor ihrem Tauchgang Medikamente bekommen. "Die Burschen standen unter Beruhigungsmitteln, damit sie nicht in Panik gerieten", sagte der dänische Taucher Ivan Karadzic dem dänischen Rundfunk. Er war an der Rettungsaktion am Sonntag beteiligt und half etwa auf halben Weg in der überschwemmten Höhle, Pressluftflaschen auszuwechseln.

Katastrophenszenarien

"Wir hatten uns alle möglichen Katastrophenszenarien ausgemalt - Ausrüstung, die kaputt geht, und Kinder, die in Panik geraten, ertrinken und wiederbelebt werden müssen", sagte er der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. "Wir waren darauf vorbereitet, doch nichts ist passiert. Alle waren auf ihren Posten und taten genau, was sie sollten."

"Sie lächelten und sagten Danke"

Die Burschen hätten Taucheranzüge und Masken getragen. "Sie sahen etwas verängstigt aus, aber sie waren nicht in Panik oder so. Und sie lächelten und sagten Danke", berichtete der Taucher. Die Rettungsaktion laufe weiter, er selbst müsse allerdings erstmal Kräfte sammeln und werde voraussichtlich am Dienstag wieder eingesetzt. Er hoffe, die gesamte Rettung könne am Dienstag abgeschlossen werden.

Diese Buben sollen bereits gerettet sein

Derzeit wurde noch nicht offiziell bestätigt, welche Buben bereits aus der Höhle gerettet worden sind. Laut der britischen Zeitung "Dailymail" handle es sich dabei um diese vier Buben:

Der 13-jährige Monhkhol Boonpiam (links), auch Mark genannt, wurde als Erster aus der Höhle befreit. Auch der elfjährige Nattawut "Tle" Takamsai soll sich bereits im Krankenhaus befinden. Er sei als Dritter gerettet worden.

Als Zweiter soll Prajak "Note" Sutham (14, links) aus der Höhle befreit worden sein und zuletzt der 15-jährige Pipat Bodhi. Eine offizielle Bestätigung ist noch ausständig.