"Kleine Explosion" in Londoner U-Bahn

Eine Explosion in einem Londoner U-Bahnhof hat am Dienstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Es habe eine kleine Detonation in der Station Southgate im Norden der britischen Hauptstadt gegeben, teilte die Polizei via Twitter mit. Einige wenige Menschen hätten behandelt werden müssen.



Die Öffentlichkeit wurde angewiesen, das Gebiet zu meiden. Die Explosionsursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dazu liefen.