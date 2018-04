Lebenslange Haft für U-Boot-Mörder

Der dänische Erfinder Peter Madsen ist für den Mord an der Journalistin Kim Wall in seinem U-Boot zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Kopenhagener Gericht verurteilte ihn am Mittwoch zu lebenslanger Haft.

Das Gericht folgte mit seiner Entscheidung am Mittwoch der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der 47-Jährige wurde schuldig befunden, die 30-jährige Schwedin Wall im August vergangenen Jahres auf seinem U-Boot sexuell missbraucht, ermordet und zerstückelt zu haben.

Mehr Infos in Kürze...