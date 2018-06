Lehrerin bettelt Schüler um Sex an

Chelsea H. (25) ist die letzte in einer langen Riege von Sex-Lehrerinnen in den USA. Die 25-Jährige aus New Jersey schickte einem 17-jährigen Schüler Nacktfotos von sich und küsste ihn im Klassenzimmer. Dann bettelte sie den Schüler an, Sex mit ihr zu haben, so die Polizei.

In der Akte heißt es, die Lehrerin habe die Moral des Schülers "beeinträchtigt und verdorben".

Der Bub verständigte die Polizei, Chelsea sieht sich jetzt der Anzeigen wegen Kindesmissbrauchs gegenüber. Die Verhandlung findet am 3. Juli statt.