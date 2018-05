Eine 23-jährige Lehrerin aus Florida hat zugegeben, mit einem Schüler (16) im April zwei Mal Sex gehabt zu haben. Sie war an der Schule für ein Programm zuständig, das sich um "Kinder mit speziellen Bedürfnissen" und "Begabte Kinder" kümmert. Der 16-Jährige war Teil dieses Programms an der Westside K-8 Mittelschule.

Der Schüler wandte sich schließlich an die Polizei. Die Beamten nahmen die Lehrerin an dem Tag fest, als sie in der Schule kündigte. Sie kam in Untersuchungshaft. Ihr drohen nun bis zu 10 Jahre Haft.