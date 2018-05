Lehrerin hat Sex mit drei Schülern

Die Lehrerin Tiffany E. (36) hat zugegeben, dass sie Sex mit drei Schülern - darunter mit einem in ihrem Büro in der Schule - gehabt hat. Ihr drohen jetzt bis zu drei Jahre Haft pro Vergehen. Sie arbeitete zu der Zeit an der Canton McKinley High School in Ohio.

Die Polizei kam der Sex-Lehrerin wegen eines anonymen Tipps auf die Schliche. Zunächst bestritt sie die Vorwürfe, hat inzwischen aber gestanden.

Sie hatte mit den Buben nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrem Auto, im Haus der Eltern eines Buben und in einem Park Sex - und das alles zwischen dem 20. und dem 24. Februar 2018.

Ein Urteil steht noch aus.