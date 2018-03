Lehrerin hat Sex mit vier Schülern

US-Lehrerin Jessie G. (26) nahm insgesamt vier Mal Schüler von sich mit nach Hause. Jetzt wurde sie wegen eines Sex-Vergehens schuldig gesprochen. Sie bekommt 42 Monate Probezeit. Die 26-jährige Lehrerin der Arkansas High School wurde im September verhaftet. Die Beamten wurden wegen möglicher sexueller Beziehungen von Jessie G. zu ihren Schülern alarmiert.

© Screenshot

Die Gerichtsakten enthüllten nun pikante Details. Einer der Burschen war unter 18 Jahre alt. Jessie G. sagte, sie dachte, der Schüler sei über 18 Jahre, so die Polizei. Dafür bekam die Lehrerin auch die Probezeit als Strafe.

© Screenshot

Außerdem gab sie an, mit zwei Schülern in einer Nacht Sex gehabt zu haben. Die Schüler berichten, die Sex-Affären begannen mit harmlosen Nachrichten am Smartphone, bis sich die Gespräche immer weiter sexuell aufluden. Einem Schüler schickte die Lehrerin Bilder von sich im Tanga und fügte eine explizit sexuelle Nachricht dran.

Als ein Schüler bereits bei ihr zu Hause schlief, lud sie einen zweiten zu sich nach Hause ein.