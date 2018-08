Lehrerin schläft mit 2 Schülern in einer Nacht

Erneut sorgt ein Sex-Skandal rund um eine US-amerikanische Lehrerin für Schlagzeilen. Dieses Mal geht es dabei um die 28-jährige Brittney W., die an einer High School im Bundesstaat South Carolina unterrichtet. Die Englisch-Lehrerin soll mit gleich zwei Schülern geschlafen haben. Sie wurde nun verhaftet.

Der Fall ist dabei besonders skurril. Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll sich Brittney in einen ihrer Schüler verliebt haben. Während der Frühlingsferien lud sie diesen dann zusammen mit einem weiteren Schüler zu sich nach Hause ein. Dort füllte eine Arbeitskollegin die Schüler mit Alkohol ab, ehe es in der Nacht dann zum Sex kam. Dabei soll die 28-Jährige zunächst mit einem, dann auch mit dem anderen Schüler geschlafen haben. Obwohl beide bereits 18 und somit volljährig sind, droht Brittney eine Strafe. Das Gesetz in South Carolina verbietet nämlich alle sexuellen Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler. Der Lehrerin droht nun eine Haftstrafe.

Besonders skurril: Die 28-Jährige informierte sich vorher im Internet, ob sie denn eine Beziehung eingehen darf. Da dies eben nicht erlaubt ist, wollte Brittney zunächst warten, bis ihr Schwarm die Schule abgeschlossen hat. Schließlich kamen sie sich dann aber doch schon bei der Hausparty näher.