Lkw gerät in Brand - Gotthard-Tunnel gesperrt

In einem Schweizer Autobahntunnel südlich des Gotthardtunnels ist ein Autotransporter in Brand geraten und völlig ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der mit sieben Fahrzeugen beladene Lastwagen mit italienischen Kennzeichen war im Piottino-Tunnel Richtung Norden zum Gotthardtunnel unterwegs, teilte die Kantonspolizei Tessin am Dienstag mit.

© EPA

Über die Ursache des Feuers konnte sie zunächst keine Angaben machen. Der Piottino-Tunnel bei Quinto wurde gesperrt und müsse auf Beschädigungen untersucht werden, hieß es. Wegen der Löscharbeiten wurde auch der rund 17 Kilometer lange Gotthardtunnel gesperrt. Auf der Passstraße zwischen Göschenen und Andermatt staute sich deshalb der Verkehr.