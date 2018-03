Die dreijährige Lydia aus Georgetown im US-Bundesstaat Illinois wollte - genau wie viele andere kleine Mädchen - ihrer Mutter nacheifern und auch einmal Make-up tragen. Deshalb kaufte Kylie Craven für ihre Tochter laut der britischen Zeitung "The Sun" Schminkprodukte, die angeblich frei von Schadstoffen sein sollten.



Innerhalb weniger Stunden, nachdem Lydia sich mit Lippenstift, Rouge und Make-up geschminkt hatte, musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie erlitt eine schlimme allergische Reaktion. "Innerhalb von 24 Stunden bekam unser gesundes Mädchen geschwollene Augen, Blasen und Hautausschlag auf ihrem kompletten Körper", zitiert die Zeitung die Mutter des dreijährigen Mädchens.

© Facebook

Warnung

"Sie war wegen der Blasen auf ihren Lippen tagelang unfähig, zu essen. Es gibt sechs verschiedene Chemikalien in diesem Make-up, die dafür bekannt sind, Allergien auszulösen", so Kylie Craven.



Mittlerweile erinnern nur noch die Fotos an die schlimme Reaktion - dem Mädchen geht es wieder gut. Lydias Mutter postete die Aufnahmen auf Facebook, um andere Eltern zu warnen.