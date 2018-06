Macron gratuliert Erdogan zur Wiederwahl

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Wiederwahl gratuliert. Er habe dem türkischen Volk Erfolg für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die demokratische Funktionsweise der Institutionen gewünscht, hieß es am Dienstag aus dem Élysée-Palast in Paris.

Macron habe bei seiner Gratulation am Montag zudem die Bedeutung eines "beruhigten Dialogs" zwischen der Türkei und der EU unterstrichen, "im Respekt der Prinzipien und Werte, die wir gemeinsam haben".

Erdogan hatte die Präsidentenwahl nach Angaben der Wahlkommission in der ersten Runde gewonnen. Bei der parallel stattfindenden Parlamentswahl hatte das von Erdogans AKP geführte Parteienbündnis am Sonntag zugleich die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung geholt. Internationale Wahlbeobachter kritisierten, die Kandidaten hätten bei den Wahlen nicht dieselben Chancen gehabt.