Mallorca: Sandburg-Streit eskaliert

Die Zerstörungswut im betrunkenen Zustand beförderte einen 17-jährigen Urlauber auf Mallorca ins Krankenhaus. Und das alles nur, weil er auf eine Sandburg gesprungen und das Meisterwerk eines Sandburg-Bauers zerstört hatte. Ein Rumäne (50) sah sich als Beschützer und prügelte auf den Jugendlichen ein.

Kaputte Sandburg sorgt für Wirbel

Der skurrile Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr morgens, als drei betrunkene Touristen in ihr Hotel zurückkehren wollten. Auf dem Weg dorthin entdeckten sie eine Sandburg und beschossen in ihrem Suff, die Spitze der Burg zu erklimmen. Da die Freunde sich jedoch gegenseitig anfeuerten, wurde der Sandburg-Beschützer, der daneben in einem Zelt schlief, wach. Er schnappte sich einen Rechen und griff den 17-Jährigen an.

Jugendlicher verprügelt

Mehrmals soll der Burgbewacher auf den jungen Mann eingeschlagen haben, insbesondere dessen Rücken soll Verletzungen davongetragen haben. Der Urlauber versuchte wegzurennen, kam aber nur 50 Meter weit. Wenige Minuten später war die Polizei vor Ort und nahm den Täter fest. Der 17-jährige Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Sandburgen an Stränden von Mallorca gelten als lukratives Geschäft für Bulgaren und Rumänen, die die Burgen auch über Nacht bewachen. Sie stellen für sie eine Existenzgrundlage dar.