Mann betrügt Verlobte - während sie daneben schläft

Vom Partner betrogen zu werden ist schlimm genug, was dieser Frau wiederfuhr spielt aber in einer ganz anderen Liga. Katie (22) erwischte ihren Verlobten beim Sex mit ihrer besten Freundin – während sie im gleichen Bett schlief.

Der britischen „Sun“ erzählt die junge Mutter ihre Geschichte. Als sie Jack kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Bereits beim zweiten Date hielt er um ihre Hand an, drei Monate später wurde sie schwanger. Als der gemeinsame Sohn zur Welt kam, schien das junge Glück perfekt. „Er war an meiner Seite, als unser Sohn geboren wurde. Ich war überwältigt. Er war absolut perfekt - mein Herz ist einfach geschmolzen“, erzählt die 22-Jährige der „Sun“.

"Völlig angewidert"

Die Probleme begannen dann allerdings, als man sich mit einem Pärchen anfreundete. Katie bemerkte, dass Jack und Amelia sich näherkamen. „Ich sagte mir, ich solle nicht misstrauisch sein. Aber sie waren immer wieder beim Flirten.“ Dennoch änderte die junge Mutter nichts, ehe es eines Abends zur Eskalation kam.

Amelia hatte mit ihrem Mann gestritten und verbrachte den Abend bei Kate und Jack. Die drei schauten einen Film und legten sich dabei ins King-Size-Bett der beiden Verlobten. „Jack lag in der Mitte. Aber es gab jede Menge Platz, also war es nicht peinlich oder seltsam“, erzählt Kate, die wenig später einschlief. „Als ich einige Zeit später aufwachte, war ich völlig angewidert, was neben mir passierte. Mein Verlobter hatte eindeutig Sex mit meiner besten Freundin.“

Wie sich herausstellte, hatten die beiden schon länger eine Affäre – es kam zur Trennung. Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen und Katie und Jack sind inzwischen befreundet. Zusammen kümmern sie sich um ihren gemeinsamen Sohn.