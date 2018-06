Mann wäscht sein Auto beim Schwimmbad-Becken

Verrückte Aktion. In München wurde ein Mitarbeiter des Freibades "Ungererbad" bei einer ungustiösen Aktion erwischt. Alexander N. fährt nach dem Fußballtraining seiner Kinder um acht Uhr abends am Bad vorbei, weil die Kleinen sehen wollen, ob noch jemand badet und die Sonne so schön im Wasser bricht, schreibt die "AZ München". Doch dieses Mal beobachteten sie eine überraschende Szene: Ein Angestellter des Ungerebades wäscht nach Badeschluss sein Auto - und zwar direkt am Beckenrand.

"Ich habe des erst gar nicht glauben können", erklärt Alexander N. der "AZ". "Ab und an sieht man Rettungswägen auf dem Gelände, aber ein Privatauto so nah am Becken?" Der Vater zückte sein Handy und machte ein Foto von dem Vorfall.

Badbetreiber sind die Münchner Stadtwerke. Sie sagen aber, dass ihre Mitarbeiter um 20 Uhr absperren und niemand mehr dort sei. Es könnte sich also auch um einen externen Mitarbeiter handeln. Die Stadtwerke prüfen nun den Fall.