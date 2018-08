Massenschlägerei bei Hochzeitsfeier

So hat sich ein Brautpaar den schönsten Tag im Leben wohl nicht vorgestellt. Eine Hochzeit in der deutsche Stadt Korschenbroich (Nordrhein-Westfalen) ist in der Nacht auf Samstag zu einer Massenschlägerei ausgeartet. Dabei seien acht Menschen, darunter ein Kind leicht verletzt worden, teilte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit. Demnach erhielt die Einsatzleitstelle kurz nach Mitternacht mehrere Notrufe wegen einer Schlägerei mit rund 200 Menschen bei einer Hochzeitsfeier.

Baseballschläger und Schüsse

Einige Anrufer hätten von Messern und Baseballschlägern berichtet. Sogar von Schüssen sei die Rede gewesen. Daraufhin wurde ein starkes Polizeiaufgebot zu der Veranstaltungshalle entsandt, zudem wurde Verstärkung angefordert und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Beamten stellten acht Verletzte fest, der Einsatz von Schuss- oder Stichwaffen bestätigte sich jedoch nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.