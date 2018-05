McCann: So traurig "feiern" die Eltern Maddies Geburtstag

Hoffnung. "Alles Gute zum Geburtstag Madeleine!", steht auf der offiziellen Facebook-Seite der Maddie-Suchkampagne. "Wir lieben und warten auf dich und wir werden nie aufgeben", sagen die Eltern. Ihr Kind Madeleine McCann ist seit elf Jahren verschwunden, nachdem sie in Praia da Luz, in Portugal gekidnapped wurde. Am 12. Mai 2018 hat sie Geburtstag. Maddie wäre jetzt 15 Jahre alt.

So verbringen ihre Eltern den Geburtstag ihrer Maddie

Ihre Mutter Kate (50) hat wie jedes Jahr Geburtstagsgeschenke für Madeleine gekauft und gibt sie auf ihr Bett. "Ich überlege, welches Geschenk für eine 15-Jährige angemessen wäre und die kaufe ich dann", so Kate. So als wäre sie noch da. Ihr Kinderzimmer ist noch genauso wie nach dem Verschwinden des Mädchens.

Ein Familienfreund sagt, dass sie jedes Jahr eine kleine "Geburtstagsfeier" zum Gedenken an ihr vermisstes Kind bei sich zu Hause in Rothley, Leics organisieren. "Es ist eine ergreifende Zeit für die Familie, aber sie geben die Hoffnung nicht auf", so der Freund.