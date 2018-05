Ärzte im US-Staat Connecticut haben erfolgreich einen 60 Kilogramm schweren Tumor aus dem Bauch einer Patientin entfernt. Es handle sich um einen der größten bekannten Eierstock-Tumore, teilte der Klinikverbund WCHN mit. Ein so großes Gebilde sei selbst unter den üblicherweise großen Eierstock-Tumoren selten, sagte Arzt Vaagn Andikyan dem Sender CNN am Samstag.



Ein Gynäkologe hatte den gutartigen Tumor bei der Frau entdeckt, die sich wegen ihrer starken Gewichtszunahme an den Arzt gewandt hatte. Weil der Tumor auf ihrem Verdauungstrakt saß, war sie stark unterernährt und wegen der großen Masse auf einen Rollstuhl angewiesen. Der Tumor drückte zudem auf ein Blutgefäß und gefährdete das Herz der 38-Jährigen.



25 Ärtze operierten fünf Stunden

In einer Klinik im Ort Danbury anderthalb Autostunden nördlich von New York bereitete ein Team aus 25 Ärzten die Operation vor. Bei dem fünfstündigen Eingriff wurden der Tumor und ein Eierstock der Frau entfernt. Zwei Wochen später wurde sie entlassen und wird sich laut Einschätzung der Ärzte vollständig erholen.