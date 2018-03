Die Zahl der Toten bei dem Brand in einem sibirischen Einkaufszentrum ist auf 53 gestiegen. Man habe bei den Rettungsarbeiten in der Stadt Kemerowo am Montag weitere Leichen gefunden, teilte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko, mit. Die Zahl der Opfer könnte noch weiter steigen, zahlreiche Menschen werden noch vermisst.

Mehr als 40 Personen wurden verletzt. Insgesamt wurden laut Ministerium 64 Menschen vermisst gemeldet, darunter seien auch die noch nicht identifizierten Toten.

Fünf zunächst vermisste Kinder wurden nach stundenlanger Suche lebend aufgefunden - sie hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr im Gebäude aufgehalten, wie es hieß. Das Feuer war am frühen Sonntagabend im vierten Stock in der Nähe eines Kinosaals ausgebrochen und erfasste eine Fläche von rund 1.600 Quadratmetern.

