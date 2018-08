Melania: Schelte für US-Präsidenten

Trumps Angriffsziele waren diesmal das Justizministerium und CIA-Direktor John Brennan, den er am Montag via Twitter einen politischen „hack“ nannte – eine abschätzige Bezeichnung für Politiker, die ihren Posten nicht aufgrund von Beziehungen und nicht aufgrund ihres Talentes erhalten haben.

© Getty Images

US-Präsident als "Cyber-Bully"

Pikant: Zeitgleich warnte First Lady Melania vor der Gefahr für Kinder in sozialen Medien gemobbt zu werden und meinte, dass sich die Jugendlichen aber oft besser im Netz zu Recht finden als so mancher Erwachsene. Dieses Statement wurde medial als Seitenhieb auf ihren auf Twitter umtriebigen Gatten gemünzt. Präsident Trump wurde darauf von der "Washington Post" selbst als "Cyber-Bully" bezeichnet.

In US-Medien wird kolportiert, Melania habe ihren Ehemann mehrmals darauf aufmerksam gemacht, Worte wie „klein“, „widerlich“ und „gemein“ nicht zu verwenden – allerdings erfolglos.