Melania Trump im Spital

Die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump, Melania, musste sich am Montagmorgen einer Nieren-Operation unterziehen. Dies veröffentlichte das Weiße Haus in einer Medienmitteilung. "Der Eingriff war erfolgreich und es gab keine Komplikationen", heißt es in dem Statement.

Die First Lady befinde sich im "Walter Reed National Military Medical Center", wo sie höchstwahrscheinlich für den Rest der Woche bleiben werde. "Die First Lady hofft auf eine baldige Genesung, um ihre Arbeit für Kinder bald wieder fortsetzen zu können.