Merkel als "Volksverräterin" beschimpft - so reagierte sie

Dresden. Die Geburtsstadt der Pegida-Bewegung ist für die deutsche Kanzlerin Merkel wohl das schlimmste Pflaster. hier ist auch die AfD besonders stark vertreten. Viele Menschen dort begegnen der Kanzlerin mit Hass und der entlud sich am Donnerstag. Als beim Landtag in Dresden ankam, um mit einem Parteikollegen zusammen zu kommen, warteten vor dem Gebäude an die 300 AfD- und Pegida-Anhänger. merkel wurde dabei mehrfach als "Volksverräterin" beschimpft.

Bundeskanzlerin #Merkel ist heute in Sachsen und trifft sich u.a. mit der CDU-Landtagsfraktion in #Dresden. Bei ihrer Ankunft wurde sie von AfD- und #Pegida-Anhängern beschimpft. pic.twitter.com/qsrm6DVWdv — DW | Politik (@dw_politik) 16. August 2018

Wie reagiert Merkel darauf? Ganz gelassen. Die Kanzlerin stieg aus ihrem Wagen, begrüßte den sächsischen Parlamentspräsidenten Matthias Rößler und ging ruhigen Schrittes in den Landtag.