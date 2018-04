Merkel stärkt sich mit Burger für Trump

Für ihr schwieriges Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat sich Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einem deftigen amerikanischen Essen gestärkt. Am Vorabend ihres Besuchs im Weißen Haus verspeiste Merkel in einem Restaurant im Washingtoner Nobelviertel Georgetown einen Cheeseburger mit Speck und Pommes frites, wie ein Kellner dem Fernsehsender n-tv berichtete. Dazu gab es einen Pinot Grigio.



In dem wie ein traditioneller Saloon eingerichteten Restaurant "J. Paul's" setzte sich die Kanzlerin am Donnerstagabend (Ortszeit) auch noch zu einer Gruppe brasilianischer Gäste und ließ sich mit ihnen fotografieren. "Wir hätten nie gedacht, dass sie uns ihre Aufmerksamkeit schenkt", sagte eine der Brasilianerinnen. "Sie war sehr nett."



Bei Merkels Treffen mit Trump am Freitag sollte es um eine Reihe heikler Themen gehen, darunter vor allem die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium und das vom US-Präsidenten vehement bekämpfte Atomabkommen mit dem Iran.



Ein Foto mit der Bundeskanzlerin: Gäste aus Brasilien haben Merkel beim Abendessen in Georgetown entdeckt @ntvde pic.twitter.com/1ajQar1prc — Christian Wilp (@christianwilp) April 27, 2018