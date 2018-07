Merkel stürzt in Umfrage ab

Es ist ein historischer Tiefpunkt für die in Deutschland regierenden Unionsparteien und Kanzlerin Angela Merkel: Ihre CDU und die CSU von Innenminister Horst Seehofer kommen laut Umfrage von Emnid gemeinsam nur noch auf 29% der Stimmen. So tief standen die beiden Parteien seit 2006 nicht mehr in der Wählergunst. Bei der Wahl 2017 erreichten sie noch 33%.

Streit

Offenbar hat der offen ausgetragene Streit zwischen Merkel und Seehofer um die Flüchtlingspolitik des Landes viele Wähler vergrault. Die SPD liegt bei 18%, bei der Wahl 2017 waren es noch 20,5%. Die rechte AfD würdenbereits 15% wählen. Sie erhielt 2017 12,6% der Stimmen.