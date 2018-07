Merkel und May zu Gast bei Salzburger Festspielen

Auf die britische Premierministerin Theresa May kommt Ungemach zu. Die Verhandlungen zum Brexit, dem bevorstehenden Ausstieg der Briten aus der EU, schleppen sich seit Monaten ohne zählbares Ergebnis dahin. Zwei Jahre nach ihrer Wahl werden zudem Stimmen laut, dass Mays Tage in Downing Street 10 gezählt seien.

Hochkultur

In dieser für May politisch so hektischen Zeit tut ihr ein bisschen hochkulturelle Ablenkung wohl ganz gut. Denn May wird zur offiziellen Eröffnung der Salzburger Festspiele kommen und die Mozart-Oper Zauberf löte (Freitag, 27. Juli) besuchen. Das verriet Festspielchefin Helga Rabl-Stadler am Rande eines Interviews mit dem News-Sender oe24.TV.

Zusage

Fix zugesagt hat ihren Besuch auch wieder Deutschlands Bundeskanzlerin Merkel. Allerdings genießt Merkel Salzburger Kultur meist erst im August.