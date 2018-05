Messer-Angriff in Paris: Mann ersticht eine Person - Täter erschossen

Zu den Motiven des Mannes wurde zunächst nichts bekannt. In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.

Terrorangst in Paris

Die Polizei meldete, dass der Messerstecher eine Person getötet, zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt hat. Laut dem Sender „Europe 1“ soll der Angreifer bei der Tat „Allahu akbar“ gerufen haben.