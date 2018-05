Messer-Attacke in deutschem Zug - 1 Toter

Die deutsche Bundespolizei hat einen Messerangriff in einem Intercity-Zug in Flensburg bestätigt. Es gab einen Toten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch sagte. Dabei soll es sich um den Angreifer handeln, den die Polizei erschossen hat. Eine weitere Person wurde schwer verletzt.

#Flensburg #Bahnhof #Schiesserei Schwer bewaffnet Polizei an der Post Zufahrt zum Bahnhof pic.twitter.com/Q0b1hagn5v — Schewski Media (@SchewskiMedia) 30. Mai 2018 Der Zug startete in Köln, fuhr über Hamburg weiter Richtung Norden. Am Bahnhof in Flensburg endete die Fahrt. Bilanz: Ein Toter und ein schwer Verletzter.