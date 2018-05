Messer-Attentäter in Den Haag gestoppt

In den Niederlanden ereignete sich am Samstagnachmittag eine Bluttat. Ein Mann attackierte in Den Haag Personen auf offener Straße mit einem Messer. Schnell schritt die Polizei ein und schoss dem Angreifer ins Bein.

© Twitter

Täter bereits der Polizei bekannt

Mehrere Personen wurden verletzt und ins Spital gebracht. Die Polizei bestätigte den Einsatz auf Twitter und meldete die Festnahme des mutmaßlichen Angreifers. Um ihn zu stoppen, schossen ihm Beamte ins Bein. Fotos zeigen den Mann blutend am Boden liegend. Polizisten umstellen ihn.

Angriff am Rande von Feierlichkeiten

Der Mann war bereits wegen "verwirrten Verhaltens" polizeibekannt. Das Motiv der Attacke war vorerst noch unklar. Sie ereignete sich am Rande der Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung der Niederlande von der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg.



Aangehouden verdachte steekincident Johanna Westerdijkplein is bij politie bekend in verband met verward gedrag. — Politie Den Haag (@POL_DenHaag) May 5, 2018