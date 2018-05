Miss BumBum mit sexy Instagram-Snap zu ihrem Geburtstag

Auf dem Foto lächelt die Brasilianerin Suzy Cortez in die Kamera. Sie hat nur eine weiße Unterwäsche an und zeigt ihren preisgekrönten Hintern. In Brasilien wählen Fans jährlich die Frau mit dem schönsten Hinterteil in der Miss BumBum Show. Die ehemalige Gewinnerin Suzy Cortez hatte nun Geburtstag und machte dazu einen Instagram Snap. Sie schrieb dazu: "Es ist wieder einmal mein Geburtstag. Ich wünsche mir selbst einen unvergesslichen Geburtstag mit Gottes Segen. Alles Gute für mich!"

Über 21.000 Menschen haben das Bild geliked, während fast 600 User freche Kommentare hinterließen. Die Brasilianerin wurde am Mittwoch 28 Jahre alt. Cortez hat ein kurzes Party-Video hochgeladen, in dem sie eine Kerze auf einem kleinen Dessert ausbläst, während ein Saxophonist "Happy Birthday" spielt. Über 21.000 Menschen mochten das Bild, während fast 600 freche Kommentare hinterließen.

