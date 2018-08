Mutiger Polizist rettet Baby vorm Ersticken

In einer Mall, in Florida (USA) spielte sich eine Horror-Szene ab. Ein 14 Monate altes Mädchen droht zu ersticken. Ihre Mutter nahm das Baby mit in ein Fast-Food-Restaurant in einer Shopping-Mall in den Palm Beach Gardens, als sich das Kleinkind an einem Chicken Nugget verschluckt und zu ersticken droht.

Mutter Ana Jaramillo de Graham merkt plötzlich, dass ihr Baby zu atmen aufhört. Sie gerät in Panik und klopft ihrem Baby verzweifelt auf dem Rücken – doch ohne Erfolg. Zum Glück beobachten Officer Ayala und sein Kollege Rafael Guadelupe den Vorfall und helfen dem kleinen Mädchen.