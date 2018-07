Mutter überließ Tochter Bekanntem für Missbrauch

Weil sie ihre kleine Tochter einem Bekannten für sexuelle Dienste überlassen hat, ist eine 37-Jährige in Thüringen zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Den Bekannten verurteilte das Landgericht Meiningen nach Angaben eines Sprechers am Donnerstag zu neun Jahren Freiheitsstrafe.



Außerdem ordneten die Richter Sicherheitsverwahrung für den 51-Jährigen an. Das bedeutet, dass der Mann auch nach Ende der Strafhaft im Gefängnis bleibt, bis ein Gericht ihn nicht mehr für gefährlich hält.



Das Gericht sprach die beiden deutschen Angeklagten wegen schweren Missbrauchs von Kindern in mehr als 20 Fällen schuldig. Die Frau soll ihre 2006 geborene Tochter über Jahre in die Wohnung des Bekannten gebracht haben, wo er sich immer wieder an dem Kind vergangen haben soll.