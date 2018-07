Mutter und Tochter in Auto verbrannt

Nürnberg. Auf der A3 in Nürnberg ereignete sich eine schlimme Unfall-Tragödie. Eine 60-Jährige Lenkerin übersieht ein Stauende und knallt mit voller Wucht in Autos. zwei Pkw werden eingequetscht und beginnen zu brennen. Während zwei Männer in dem einen Auto überleben, kommt für zwei Frauen im anderen Pkw jede Hilfe zu spät. Mutter (43) und Tochter (17) können sich nicht aus dem Wrack befreien und verbrennen im Auto.

Die Männer (44 und 68) konnten sich in letzter Sekunde retten und wurden ins Krankenhaus geflogen. Die Unfallverursacherin und ihre Beifahrerin überleben schwer verletzt. Gutachter waren bis tief in die Nacht mit den Ermittlungen, wie es zum Unfall kam, beschäftigt. Sie gehen davon aus, dass die 60-Jährige das Stauende bei hoher Geschwindigkeit übersah.