Mysteriöser Zug: Verließ Kim das Land?

Die angebliche Ankunft eines Zugs aus Nordkorea in China hat Spekulationen über einen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un entfacht. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtete am Montag unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, ein Zug mit möglicherweise einem hohen nordkoreanischen Vertreter an Bord sei in Peking angekommen.

Der Zug habe am Sonntag den Bahnhof der chinesischen Grenzstadt Dandong passiert. Der japanische Fernsehsender NNN zeigte Bilder eines grünen Zuges mit gelben Streifen, der im Bahnhof von Peking ankommt. Kims Vater Kim Jong-il hatte einst einen ähnlich aussehenden Zug für Auslandsreisen genutzt. Allerdings berichteten weder chinesische noch nordkoreanische Medien über einen Besuch aus Pjöngjang.

Erste Auslandsreise

Kim Jong-un ist noch nicht ins Ausland gereist, seit er 2011 in Nordkorea an die Macht kam. China ist der wichtigste Verbündete des wegen seines Atomwaffen- und Raketenprogramms international isolierten Landes. Die Beziehungen zwischen Peking und Pjöngjang haben sich aber deutlich abgekühlt. So hat China UNO-Sanktionen gegen Nordkorea mitgetragen.

In den Nordkorea-Konflikt ist in den vergangenen Wochen viel Bewegung gekommen: Kim will im April den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und voraussichtlich im Mai US-Präsident Donald Trump treffen.